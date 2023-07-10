«Известия»: цены на Xbox и PlayStation упали до минимума

Цены на консоли PlayStation и Xbox в России впервые опустились ниже, чем были на старте продаж в 2020 году, сообщают «Известия» со ссылкой на ритейлеров. По их данным, изначально консоль Xbox Series X стоила 45,5 тыс. руб., сейчас у ритейлеров ее можно купить за 40 тыс. Приставка от Sony на старте продаж стоила 47 тыс. руб., полгода назад ее цена достигала около 70 тыс., сейчас — в диапазоне от 48 тыс. до 56 тыс. руб.

Причинами снижения цен стали в том числе увеличение поставок приставок на рынок, а также возникшие у пользователей проблемы с приобретением цифровых копий игр. О низком спросе, в частности, заявил представитель «Марвел-Дистрибуции», которая занимается ввозом техники в Россию. «Ранее высокая стоимость была обусловлена дефицитом консолей. По мере насыщения рынка и сокращения клиентского спроса цена понижалась»,— сказали «Известиям» в «Ситилинке».

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» сказали, что по итогам первых шести месяцев 2023-го штучные продажи «актуальных» приставок выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. За аналогичный период спрос на эти консоли на Ozon увеличился в 2,8 раза. По данным Ozon, сейчас Xbox в среднем стоят на 22% дешевле, чем год назад, PlayStation — на 20%.

В июне Microsoft объявила, что с 1 августа в большинстве стран поднимет стоимость консоли Xbox Series X, а с 6 июля (для новых пользователей) — подписки Xbox Game Pass. Изменение цены консоли не коснется США, Японии, Бразилии, Колумбии и Чили, а подписка не подорожает в Швейцарии, Норвегии, Дании, Саудовской Аравии и Чили.

Лаура Кеффер