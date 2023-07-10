Регионы «тюменской матрешки» вошли в топ-5 рейтинга развития ипотеки в России

Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа заняли лидирующие места в рейтинге российских регионов по развитию ипотеки. Регионы «тюменской матрешки» уступили только Республике Тыва, занявшей первое место, следует из исследования «РИА Новости».

В Тюменской области, занявшей второе место рейтинга, за пять месяцев 2023 года количество выданных ипотечных кредитов выросло на 43,1% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. Средний размер ипотеки — 3,48 млн руб. При этом доля просроченной задолженности, по данным на 1 июня, составляла всего 0,27%. В регионе за прошедшие 12 месяцев соотношение кредитов и численности экономически активного населения составило 37 человек из 1 тыс.

На Ямале прирост количество выданных кредитов составил 53,7%. Средний размер ипотеки — 4,39 млн руб., а просроченная задолженность — 0,2%. В ХМАО прирост оценили в 52,8%, а средний размер кредита — в 3,89 млн руб. Доля просроченной задолженности, по данным на 1 июня, составляла 0,26%.

Ранее «Ъ» сообщал, что Банк России улучшил прогноз развития ипотечного рынка и теперь ожидает роста портфеля банков по итогам года на 20%. Уже по итогам пяти месяцев он вырос на 9%, а объемы выдачи в июне оказались третьими по величине за последние десять лет. Банкиры ожидают значительного роста выдачи кредитов не только по сравнению с прошлым, но и с рекордным 2021 годом.

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