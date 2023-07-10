В Самаре расследуют дело о мошенничестве на 2,1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении пенсионера 1960 года рождения в Самаре. Сумма нанесенного ущерба составила 2,1 млн руб. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Преступник заявил, что мошенники пытаются похитить средства на счете пенсионера.

Для сохранения денег он предложил перевести всю сумму на указанный «безопасный» расчетный счет. Пенсионер проследовал инструкциям и лишился средств. После этого связь с преступником пропала.

Ранее в отношении адвоката Палаты адвокатов Самарской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Георгий Портнов