Адвокат из Самарской области подозревается в мошенничестве на 2,5 млн рублей

Адвокату Палаты адвокатов Самарской области инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело в отношении юриста возбудил руководитель регионального СУ СК РФ Марат Галиханов, сообщает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следствие установило, что подозреваемый, находясь получил от своего доверителя 2,5 млн руб. в квартире многоквартирного дома в Кировском районе Самары. Деньги передавались «за оказание содействия в установлении последнему психического заболевания» для освобождения от отбывания наказания по болезни, выяснили силовики. Однако фактически исполнить свои обязательства адвокат не мог. Преступление пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Ранее бывший адвокат из Самары стал фигурантом дела о посредничестве во взяточничестве. Следствие считает, что он получил от гражданина 400 тыс. руб. для передачи должностным лицам. За незаконное вознаграждение юридическому лицу должны были оказать общее покровительство и помочь избежать привлечения к ответственности.

Георгий Портнов