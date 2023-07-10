Дело о незаконной организации азартных игр с доходом более 83 млн рублей рассмотрит суд Красноярска

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр с извлечением дохода на сумму более 83 млн руб. По данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, фигурантами по делу проходят 15 жителей региона. В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 2 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2, ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, организация и участие в преступном сообществе, легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

Правоохранители считают, что обвиняемые в 2016-2020 годы, действуя в составе преступного сообщества и организованных групп, в которые входили 44 местных жителя, незаконно организовали и проводили азартные игры в арендованных помещениях Красноярска и Железногорска.

В начале 2023 года в Новосибирске региональное ФСБ выявила сеть подпольных игровых клубов. По данным ведомства, сеть нелегальных казино создала преступная группа, насчитывающая пять участников. Они выполняли административные функции, занимались инкассацией денежных средств и открытием новых заведений.

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Лолита Белова