ФСБ выявила крупную сеть подпольных игровых клубов в Новосибирске

В Новосибирске выявили сеть подпольных игровых клубов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ. По данным ведомства, сеть нелегальных казино создала преступная группа, насчитывающая пять участников. Они выполняли административные функции, занимались инкассацией денежных средств и открытием новых заведений.

Все фигуранты дела задержаны, им инкриминируется ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр в извлечением дохода в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, сеть игровых клубов насчитывала два десятка заведений, которые были открыты в Ленинском, Калининском, Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах областного центра. В них использовались компьютеры с игровой программой, посетители оплачивали игру наличными администраторам залов.

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Илья Николаев