Глава TotalEnergies считает, что Европе может не хватить газа из хранилищ при холодной зиме

Газовые хранилища в Европе будут заполнены в октябре, сообщил глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне. По его мнению, этих запасов может не хватить в случае, если зима будет холодной. Тогда Европе придется покупать газ в зимний период по высокой стоимости.

«Если зима в Европе будет холодной, этих запасов на континенте будет недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на протяжении зимнего сезона»,— сказал господин Пуянне на форуме «Экономические встречи Экс-ан-Прованса» (цитата по CNews).

Глава TotalEnergies отметил, что это не обязательно означает, что у европейцев закончится газ, но его придется импортировать по высоким ценам, потому что на рынке, где все зависит от спроса и предложения, «дружеских цен не бывает».

Европа значительно сократила импорт российского газа после ввода войск РФ на Украину. Это привело к резкому росту спроса на американский газ. В 2021 году общий объем контрактов на поставки американского сжиженного природного газа в другие страны составлял порядка 13 млн т в год. В 2022 году этот показатель вырос почти в четыре раза — до 51,2 млн т.

Подробнее о росте спроса на американский газ — в материале «Ъ» «СВО помогла американскому СПГ».

Леонид Уварчев