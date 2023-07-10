Самолет Москва—Минводы совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за болезни ребенка

В аэропорту Волгограда 9 июля совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Москвы в Минеральные Воды. Это произошло из-за плохого самочувствия шестилетней девочки.

Рейс авиакомпании «Сибирь» 2169 следовал из Домодедово. Как сообщила пресс-служба аэропорта Волгограда «РИА Новости», он приземлился в 15:25 «по причине плохого самочувствия одного из пассажиров». Пассажир был снят с рейса и передан медикам. Самолет вылетел в пункт назначения в 16:06.

Комитет здравоохранения Волгоградской области уточнил «РИА Новости», что помощь потребовалась шестилетней девочке. Ее доставили в больницу №8 Волгограда. Ее жизни ничего не угрожает.

Леонид Уварчев