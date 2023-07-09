В Екатеринбурге два частных дома горят на площади 800 квадратных метров

На улице Березовая в Екатеринбурге загорелись два частных дома, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Площадь пожара достигла 800 кв. метров.

«Из-за большого количества сухой растительности огонь быстро распространился на хозяйственные постройки»,— отметили в МЧС. За полтора часа возгорание локализовали. Пожар тушат 39 человек и 11 единиц спецтехники.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в Уральском институте кардиологии. Самостоятельно эвакуироваться смогли 285 человек, из них 165 — пациенты. Для ликвидации возгорания были задействованы 42 сотрудника и 13 единиц техники.

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