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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге горел институт кардиологии

В Уральском институте кардиологии на ул. 8 Марта в Екатеринбурге произошел пожар. В настоящее время открытое горение ликвидировано, сообщило ГУ МЧС по Свердловской области. Самостоятельно эвакуироваться смогли 285 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

«На площади 20 кв. м в корпусе лечебного учреждения произошло возгорание в подвальном помещении. Самостоятельно эвакуировались 285 человек, из них 165 пациентов. Информации о пострадавших не поступало»,— говорится в сообщении регионального МЧС в Telegram.

Локализовать пожар удалось в 8:45 по местному времени (6:45 мск). В 9:26 (7:26 мск) открытое горение было ликвидировано. В МЧС уточнили, что для ликвидации возгорания были задействованы 42 сотрудника и 13 единиц техники. В настоящее время пожарные проводят проливку, разборку сгоревших конструкций, а также вентиляцию помещений от дыма.

Милена Костерева

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