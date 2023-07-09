В Петербурге по подозрению в убийстве объявлен в розыск стажер полиции

28-летний стажер 51-го отдела полиции Санкт-Петербурга объявлен в розыск по подозрению в убийстве, сообщает издание 78.ru. Ориентировка разослана по всем отделам полиции города и области. В убийстве его обвинила бывшая сожительница.

По словам 27-летней женщины, убийство произошло сегодня, 9 июля. Согласно ее заявлению в дежурной части, к ней в квартиру на проспекте Строителей вломился бывший сожитель. По словам женщины, он убил находившегося с ней мужчину. Сама она получила травмы, сообщает 78.ru.

Мария Федотова