США объявили о ликвидации одного из лидеров ИГ в Сирии

Американские военные ликвидировали одного из лидеров «Исламского государства» (ИГ; признана террористической и запрещена) Усаму аль-Мухаджира на востоке Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования (CENTCOM) ВС США.

Операция была проведена 7 июля. Удар нанесли беспилотником MQ-9. По данным CENTCOM, в результате атаки нет погибших среди гражданского населения, военные изучают сообщения о раненых среди мирных жителей.

В апреле США сообщали о ликвидации одного из главарей ИГ Халеда Айяда Ахмада аль-Джабури. По данным американских военных, он отвечал за подготовку терактов в Европе, в том числе серии атак в Париже в 2015 году, в которых погибли 130 человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «США ликвидировали лидера ИГ в Сирии».

Олеся Павленко