С начала СВО в Курской области отремонтировали 29 многоквартирных и 542 частных дома

Всего с начала специальной военной операции (СВО) отремонтировано 29 многоквартирных и 542 частных дома, два магазина, семь социально-культурных объектов в пяти муниципальных образованиях Курской области, сообщили в правительстве региона .

Там уточнили, что за минувшие две недели восстановлено 16 домовладений в поселках Теткино, Глушково и Попово-Лежачи Глушковского района. Отремонтировано 16 кровель, 68 кв.м фасадов, смонтировано 27 м заборов. В поселке Плехово Суджанского района сделаны замеры пластиковых окон для последующей замены.

В облправительстве напомнили, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района 5 июля при обстреле со стороны Украины пострадал многоквартирный дом №26. В нем возник пожар, который повредил несколько квартир. Теперь здание обследуют специалисты ОБУ «Курскгражданпроект», которые определят, пригоден ли дом для проживания, оценят нанесенный ущерб. «После этого будут приняты решения о выплате компенсаций собственникам жилых помещений. Независимо от результатов обследования будет восстановлен тепловой контур здания – кирпичная кладка, оконные и балконные блоки. Строительные бригады приступят к работе, как только ситуация стабилизируется и будут сделаны необходимые замеры»,- заверили региональные власти.

Владимир Зоркий