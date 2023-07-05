Дом в приграничном курском селе был полностью разрушен после обстрела ВСУ

В приграничном селе Троицкое Кореневского района Курской области после обстрела ВСУ был полностью разрушен частный жилой дом, сообщил в своем telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Пострадавших среди гражданских нет.

По данным губернатора, в результате «попадания в жилище» в доме взорвался газовый баллон. Начался пожар, который в данный момент уже потушен

Всего во время обстрела ВСУ в селе произошло три взрыва, сообщил господин Старовойт: «Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб».

Сегодня же около полудня ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области. В поселке Краснооктябрьском в результате обстрела загорелся многоквартирный дом. Пострадавших нет, возгорание уже потушено, но из-за повреждения электроподстанции в поселке нет электричества, повреждены газовая труба, хозпостройки и гараж. В Елизаветовке был обстрелян животноводческий комплекс ООО «Победа». Повреждены кровля и фасад, пострадавших нет.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте