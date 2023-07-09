На «Иннопроме» подпишут соглашение с белорусами об организации производства лифтов на Урале

Производство лифтов может появиться на территории Свердловской области при участии белорусской компании. Как рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Дмитрий Ионин, соглашение об этом в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023» подпишут власти региона, Могилевский лифтостроительный завод и группа компаний «Кортрос» (застройщик Академического района).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Иннопром-2023»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ «Иннопром-2023»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Иннопром-2023» пройдет 10-13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страна-партнер — Белоруссия. На выставке представлены более 125 белорусских предприятий, 11 июля пройдет российско-белорусский бизнес форум. Ранее представители Белоруссии говорили, что планируют подписание контрактов более чем на $180 млн. Темой диалога между странами, по словам главы белорусской ТПП Михаила Мятликова, станут промышленная кооперация и импортозамещение.

Анна Капустина

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