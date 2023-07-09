Спрос на номера в пермских отелях вырос в три раза по сравнению с прошлым годом

Спрос на размещение в Перми этим летом вырос в три раза относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Средняя стоимость номера в столице Прикамья на данный момент составляет 2,4 тыс. руб. в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермь показала самый значительный рост спроса на размещение среди российских городов. На втором месте — Мурманск, где спрос на номера вырос к году на 66,7%. Третье место в рейтинге занял Смоленск, доля бронирований в отелях которого увеличилась на 38,5%.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в дни проведения Дягилевского фестиваля, проходившего в Перми с 22 июня до 2 июля, туристический поток в регион вырос на 15% по сравнению с началом июня.