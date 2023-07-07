Туристический поток в Прикамье во время Дягилевского фестиваля вырос на 15%

В дни проведения Дягилевского фестиваля, проходившего в Перми с 22 июня до 2 июля, туристический поток в Пермский край вырос на 15% по сравнению с началом июня. Такие данные получила компания МТС с помощью технологии обезличенных данных Big Data и сервиса бронирования отелей МТС Travel. Как сообщили в пресс-службе МТС, основной турпоток в Прикамье в этот период пришелся на жителей соседних регионов — Свердловской области (17%), Удмуртии (14%), Башкортостана (9%), а также на гостей из Москвы и Московской области (8%) и Татарстана (5%). Более 5% путешественников пришлось на иностранных гостей, большинство из которых прибыли из Республики Беларусь. Средний возраст туристов составил от 35 до 44 лет, в основном приезжали мужчины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Почти все гости (94%) прибывали на собственных автомобилях. Наиболее популярными локациями для посещения стали Пермский театр оперы и балета, завод Шпагина, набережная Камы, частная филармония «Триумф», Пермская художественная галерея и дом Дягилева — в этих местах побывали больше половины гостей, приехавших в регион с 22 июня по 2 июля.

Средний чек на размещение в Перми составил 7,5 тыс. руб., а среднее время проживания — два дня. За год средняя стоимость ночи в отеле почти не изменилась и составила 3,8 тыс. руб. Чаще всего туристы останавливались в отелях и мини-отелях — на них пришлось 85% бронирований. Остальные путешественники выбирали апартаменты и хостелы. В топ-5 самых популярных отелей на период проведения культурного мероприятия вошли гостиница «Урал», отели Holiday Perm, «Амакс Премьер», Four Elements и Aura City.