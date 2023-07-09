Умер обладатель «Золотого мяча» за 1960 год Луис Суарес

В возрасте 88 лет умер чемпион Европы по футболу 1964 года со сборной Испании и обладатель «Золотого мяча-1960» Луис Суарес, сообщила Королевская федерация футбола Испании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Schirner / ullstein bild / Getty Images Фото: Schirner / ullstein bild / Getty Images

«Королевская футбольная федерация Испании и ее президент Луис Рубиалес выражают глубочайшие соболезнования всей семье и близким друзьям Луиса Суареса Мирамонтеса, скончавшегося в это воскресенье, 9 июля»,— говорится в заявлении организации.

Луис Суарес играл на позиции полузащитника. За карьеру футболиста он поиграл в «Барселоне», миланском «Интере» и генуэзской «Сампдории», став первым испанским игроком, перешедшим в итальянский чемпионат. Суарес является двукратным чемпионом Испании и трехкратным — Италии.

Эрдни Кагалтынов