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Коммерсантъ FM
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FT: у финтех-стартапа Revolut в 2022 году было украдено $23 млн

Газета Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника сообщила, что у американского финтех-стартапа Revolut в 2022 году было украдено $23 млн. Часть средств компании удалось вернуть, в итоге потери для компании составили $20 млн — две трети прибыли за 2021 год. Публично о краже компания не сообщала.

Мошеннические действия стали возможны из-за дефекта в платежной системе. Как сообщил собеседник газеты, из-за различий в платежных системах США и ЕС при отклонении некоторых переводов Revolut возвращала деньги, расходуя собственные средства. Злоумышленники побуждали людей совершать дорогие покупки, которые отклонялись, а деньги, вернувшиеся на счета, обналичивались через банкоматы.

Системы Revolut не смогли зафиксировать мошенничество. Проблема обнаружилась, когда американский банк-партнер уведомил компанию, что на ее счетах хранится меньше денег, чем ожидалось. В Revolut, основанном выходцем из России Николаем Сторонским, запрос FT комментировать не стали.

Анастасия Ларина

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