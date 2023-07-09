Проезд по Приморскому шоссе ограничат почти до конца осени

В Курортном районе Санкт-Петербурга введут ограничения на проезд с понедельника, 10 июля. Будет ограничено движение на Приморском шоссе в Репино. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Речь идет о дорожном участке от Лермонтовского проспекта до Новодеревенской улицы. Ограничения будут действовать почти четыре месяца, до 4 ноября текущего года. Планируется, что за это время на участке проведут участок водопровода.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Центр Санкт-Петербурга перекроют в воскресенье, 9 июля, на время проведения беговой эстафеты «Экиден». Проезд будет закрыт до 16 часов.

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