Центр Петербурга 9 июля перекроют на время забега

Центр Санкт-Петербурга перекроют в воскресенье, 9 июля, на время проведения беговой эстафеты «Экиден». Проезд будет закрыт до 16 часов, рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Движение ограничено по Дворцовому и Благовещенскому мостам, Университетской и Английской набережным и Исаакиевской площади. Перекрытия работают с 12 часов ночи.

Общественный транспорт в городе действует по укороченным или объездным маршрутам. Среди них автобусы №2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 47, 71, 191 и троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 22.

Маршрут забега пройдет через Исаакиевскую площадь, Адмиралтейский проспект, Дворцовый проезд, Дворцовый мост, Университетскую набережную, Кадетскую линию В.О., 1-ю линию В.О., Университетскую набережную, площадь Трезини, Благовещенский мост, Английскую набережную, Сенатскую площадь.

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