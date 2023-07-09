Прокуратура организовала проверку из-за длинных очередей в Кольцово

Свердловская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за сообщения об образовавшихся очередях на входе в здание международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург, управляется УК «Аэропорты регионов»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки будет дана оценка действиям сотрудников аэропорта на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как ранее писал «Ъ-Урал», в Кольцово реконструируют терминал. По данным на конец июня, работы велись со стороны международного терминала, как внутри, так и снаружи, часть помещений закрыта. Ожидалось, что после реконструкции пропускная способность международного сектора вырастет с 1,3 тыс. до 2,5 тыс. пассажиров в час. Работы планировали закончить до 2030 года.

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