Первый магазин сети «Подружка» в Перми откроется в Мотовилихе

Первая торговая точка федеральной сети магазинов косметики «Подружка» в Перми будет расположена в жилом комплексе «Квартет» по ул. Юрша, 80 в Мотовилихинском районе. Информация об этом содержится в объявлениях о поиске сотрудников в магазин, размещенных на сайте HeadHunter. Сейчас «Подружка» ищет в пермский филиал работников на четыре позиции: управляющий, продавец-кассир, старший продавец и товаровед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что сеть «Подружка» готовится зайти в Пермь, стало известно в конце февраля. Тогда компания подыскивала в городе подходящие локации для запуска своих отделов — сообщалось, что федеральному ритейлеру требуются помещения площадью 170–250 кв. м.

Сеть магазинов «Подружка» основана в 2005 году. Ее отделы работают в формате «дрогери» — это небольшие магазины самообслуживания, расположенные у дома или в ТЦ. В ассортимент «Подружки» входят косметические средства и аксессуары, средства личной гигиены и для дома, парфюмерия и подарки. По состоянию на март этого года сеть насчитывала 287 магазинов в разных городах России. Управляет сетью ООО «Табер Трейд», 100% в уставном капитале которого принадлежит компании «Алькор и Ко» (юрлицо сети «Л'Этуаль»). По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Табер Трейд» в 2022 году составила 17,1 млрд руб., чистая прибыль — 455,5 млн руб.