Украина планирует за полгода нарастить выпуск собственных танков

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил в интервью Bloomberg, что его страна планирует увеличить объемы выпуска собственных танков и бронетранспортеров. По словам господина Камышина, на это уйдет от трех до шести месяцев.

Министр, назначенный на эту должность в марте 2023 года, заявил, что в июне Украина произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022 год. Он отметил, что наращивание производства украинских танков — следующий приоритет промышленности. В дальнейшем господин Камышин хочет вернуть Украине статус крупного экспортера оружия.

На Украине производятся, в частности, танки «Оплот», Т-72УА, Т-84 и Т-55АГМ. Кроме того, свои производства бронетехники в стране планируют запустить немецкая Rheinmetall AG и британская BAE Systems Plc. Компания из Германии купила 51% акций предприятия по ремонту и обслуживанию танков.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов