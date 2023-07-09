В выходные дни ВСУ вновь значительно сократили интенсивность обстрелов Белгородской области

Около 40 единиц различных единиц боеприпасов использовали вооруженные силы Украины (ВСУ) при атаках на Белгородскую область 8 июля. Об этом сообщил оперативный штаб региона. По его данным, за последние сутки никто из гражданских лиц не пострадал, новых разрушений в населенных пунктах нет.

Так, в Белгородском районе из артиллерии были обстреляны села Устинка и Журавлевка – в них зафиксировано восемь и пять прилетов соответственно.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка ВСУ сбросили с беспилотника одно самодельное взрывное устройство.

В Валуйском городском округе по селу Долгое выпустили три артиллерийских снаряда, по селу Вериговка – семь минометных снарядов.

В Грайворонском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Мокрая Орловка – зафиксировано десять прилетов.

В Шебекинском горокруге по селам Новая Таволжанка и Муром ВСУ выпустили по пять минометных снарядов, по МАПП «Шебекино» – один минометный снаряд.

За 7 июля со стороны Украины по Белгородчине было нанесено 125 ударов различными боеприпасами, в результате двое мужчин получили ранения.

Сегодня белгородские власти пока не сообщали об обстрелах ВСУ и их последствиях.

Владимир Зоркий