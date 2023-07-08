Для атак на Белгородскую область 7 июля ВСУ использовали 125 единиц различных боеприпасов, ранения получили два гражданина

Оперативный штаб Белгородской области предоставил информация об ударах, нанесенных вооруженными силами Украины (ВСУ) по региону за 7 июля. За сутки для атак были использованы 125 единиц различных боеприпасов, в результате чего двое мужчин получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в Белгородском районе по селу Красный Хутор было выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – два. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Щетиновка. По нему зафиксированы 23 атаки артиллерийскими снарядами и 29 гранатометных выстрелов.

В Борисовском районе из миномета (восемь прилетов) обстреляли окраину села Богун-Городок.

В Валуйском городском округе по хутору Леоновка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов. Их осколками выбило окна в одном частном домовладении. Из ствольной артиллерии было обстреляно село Казначеевка. При единственном прилете были выбиты окна и посечена кровля в домовладении, в селе повреждена водонапорная башня. По хутору Дубровка выпустили 13 артиллерийских снарядов.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка. По ней зафиксировали четыре прилета, в результате мужчина с ранениями грудной клетки и голени обратился в больницу. Сейчас его состояние здоровья оценивается врачами как стабильное. Кроме того, в том же районе по окраине поселка Прилесье ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда.

В Шебекинском округе по самому городу со стороны Украины было выпущено 20 снарядов из РСЗО «Град». Мужчина получил рваную рану надбровной области. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение. Также в результате обстрела были повреждены торговые модули на рынке, складское помещение на овощебазе и три гаража. Поврежден фасад частного домовладения, в одном из магазинов выбиты окна, посечен фасад. Один автомобиль полностью сгорел. Из миномета ВСУ обстреляли МАПП «Шебекино» (пять прилетов).

По итогам ночных обстрелов правительство Белгородской области решило на два дня «объявить выходные» для строителей, восстанавливающих Шебекино, и приостановить возвращение жителей в город из пунктов временного размещения.

Владимир Зоркий