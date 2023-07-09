Бывший мэр Белгорода Антон Иванов отказывается сотрудничать со следствием

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов, обвиняемый региональным управлением Следственного комитета России во взятках и превышении должностных полномочий (с.290 УК РФ, ст. 286 УК РФ), отказывается сотрудничать со следствием. Об этом заявил адвокат Михаил Неклюдов, представляющий интересы бывшего чиновника. По его словам, господину Иванову запретили звонки и свидания с родственниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мотивация очень простая — он не сотрудничает со следствием. Я считаю данное отношение органов предварительного следствия способом морального воздействия на человека с целью подавить его волю»,- заявил адвокат (цитата по Бел.ru). Он уточнил, что подзащитный уже четыре месяца не может пообщаться даже с несовершеннолетним ребенком.

На днях Белгородский облсуд оставил в силе решение Свердловского райсуда о продлении содержания под стражей Антона Иванова, ему предстоит пробыть под стражей как минимум до 5 сентября. Экс-чиновник в марте был задержан сотрудниками управления СКР по подозрению в получении взятки. Версия следствия касается периода, когда управленец руководил АО «БИК». Как считают в СКР, в 2019–2021 годах по инициативе господина Иванова корпорация выдала несколько займов коммерческим организациям на выгодных для тех условиях. Должники не вернули предприятию 50 млн руб. Как считает следствие, за неприятие мер к возвращению долга Антон Иванов получил взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб. Позже его заподозрили и в получении от руководителя некоей строительной фирмы 350 тыс. руб. за покровительство, а также за продажу земли по заниженной стоимости. Ущерб оценивается в 12 млн руб.

Сам Антон Иванов отрицает вину, а его защита не видит состава преступления в действиях экс-чиновника.

Владимир Зоркий