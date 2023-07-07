Бывшему мэру Белгорода Антону Иванову отказали в освобождении из-под стражи

Белгородский областной суд оставил в силе решение Свердловского райсуда о продлении содержания под стражей бывшего мэра Антона Иванова, обвиняемого во взятках и превышении должностных полномочий (с.290 УК РФ, ст. 286 УК РФ). Согласно материалам суда, жалоба защиты отклонена.

Экс-чиновнику предстоит пробыть под стражей как минимум до 5 сентября. Господин Иванов в марте был задержан сотрудниками управления Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области по подозрению в получении взятки. Версия следствия касается периода, когда он работал руководителем АО «БИК». Как считают в СКР, в 2019–2021 годах по инициативе Антона Иванова корпорация выдала несколько займов коммерческим организациям на выгодных для тех условиях. Должники не вернули предприятию 50 млн руб. Как считает следствие, за неприятие мер к возвращению долга Антон Иванов получил взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб.

Позже господина Иванова заподозрили в других преступлениях. По версии СКР, во время работы в АО «БИК» он получил от руководителя некоей строительной фирмы 350 тыс. руб. за покровительство, а также по заниженной стоимости продал землю. Ущерб оценивается в 12 млн руб.

Антон Иванов отрицает вину. Ранее его защита утверждала, что в действиях экс-чиновника нет состава преступления.

Сергей Толмачев

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