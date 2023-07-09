В Югре горят 10 тысяч гектаров леса, введен режим ЧС

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре действуют 32 лесных пожаров на площади 10,3 тыс. га, следует из данных ФБУ «Авиалесохрана». По площади лесных пожаров регион занимает четвертое место в стране после Якутии (143,3 тыс. га), Хабаровского края (22,5 тыс. га) и Магаданской области (18,7 тыс. га)

Как сообщили в пресс-службе правительства ХМАО, локализованы 13 возгораний на площади 3,3 га. Кроме того, в регионе действуют пять ландшафтных пожаров на площади 760,2 га. К тушению привлечены более 600 человек.

Из-за лесных пожаров в Югре с 8 июля ввели режим ЧС.

С 25 мая в округе действует запрет на посещение лесов. В конце июня власти ХМАО объявили о планах выплачивать 20 тыс. руб. за достоверную информацию о лицах, допустивших возникновение возгорания.

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