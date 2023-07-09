В Свердловской области водитель уснул за рулем и сбил трех детей-велосипедистов

На 20 км трассы Ревда — Дегтярск — Курганово водитель Lada Priora уснул за рулем и допустил съезд на обочину, где сбил трех детей-велосипедистов, остановившихся утолить жажду, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В результате ДТП велосипедисты, все 2007 года рождения, получили травмы, с которыми госпитализированы в детскую больницу Екатеринбурга. У двоих мальчиков врачи диагностировали различные переломы, у третьего — сотрясение головного мозга.

«Жаркая погода расслабляет и притупляет внимание, замедляется скорость реакции, появляется сонливость, повышается риск уснуть за рулем, причем сон, как правило, наступает внезапно»,— предупредили в ГИБДД. Автомобилистам рекомендуют запасаться прохладной водой, парковаться в тени, а перед началом движения — проветривать салон автомобиля.

Напомним, в Свердловской области за первые шесть месяцев 2023 года зафиксировано 161 ДТП с участием детей. Этот показатель выше прошлогоднего на 21%. Основными причинами ДТП являются: превышение скоростного режима, движение по встречной полосе и неправильный выбор дистанции.

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