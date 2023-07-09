Переданную Путиным икону доставили на позиции группировки «Запад»

Икону с образом Спаса Нерукотворного, которую передал президент Владимир Путин, доставили на передовые позиции группировки «Запад». Видео с иконой публикует Минобороны России. Как сообщили в ведомстве, икону доставили военным, чтобы «бойцы возносили свои молитвы к Господу».

«Военнослужащим одного из воинских подразделений группировки войск "Запад" на передовые позиции была доставлена икона с образом Спаса Нерукотворного, чтобы перед этим образом бойцы возносили свои молитвы к Господу»,— говорится в сообщении Минобороны России.

Помощник командира воинской части по работе с верующими священник Андрей Гришаенков на позициях группировки провел причастие мотострелков. По его словам, икона как символ веры, единения и сплочения объедет все позиции группировки российских войск. «У нас есть боец, он всю ночь не спал, потому что знал, что приедет икона. Для него это как Пасха»,— рассказал военный на видео Минобороны.

Спас Нерукотворный — каноническое изображение лика Иисуса Христа. По преданию, лик Христа отпечатался на платке, когда тот вытер о него лицо. Владимир Путин подарил икону военным на Пасху. В прошлом она принадлежала военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому (1881–1898). Она находилась в частной коллекции США, пока ее не приобрели российские власти.

В мае подаренного Владимиром Путиным «Спаса Нерукотворного» перевозили по подразделениям группировки войск «Днепр».

Анастасия Ларина