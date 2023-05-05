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По подразделениям в Херсонской области начали перевозить подаренную Путиным икону

Икону с образом Спаса Нерукотворного начали провозить по подразделениям группировки войск «Днепр» в Херсонской области, сообщил ТАСС представитель Синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Вячеслав. Президент России Владимир Путин подарил икону группировке «Днепр» в ходе поездки в Херсонскую область и Луганскую народную республику 17 апреля.

Икону с образом Спаса Нерукотворного начали провозить по подразделениям группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Икону с образом Спаса Нерукотворного начали провозить по подразделениям группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Икону с образом Спаса Нерукотворного начали провозить по подразделениям группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

«Командование группировки приняло решение пустить ее крестным ходом по частям и соединениями "Днепра". По благословению Святейшего Патриарха Кирилла я сопровождаю эту икону. Мы доставим ее во все части, и на передовой, и в тыловые подразделения, большая, маленькая часть — неважно»,— сказал протоиерей.

Отец Вячеслав заявил, что для того, чтобы икона побывала во всех подразделениях группировки, нужно больше месяца. Аналогичную икону президент передал штабу Национальной гвардии «Восток», скоро они должны «пересечься» в одном из подразделений в зоне военной операции, добавил протоиерей.

Оригинал иконы «Спас Нерукотворный», копии которой Владимир Путин подарил группировкам войск, передадут в главный храм вооруженных сил России, сообщил 18 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как сообщили в Кремле, икона ранее принадлежала военному министру России Петру Ванновскому (1881–1898). По информации агентства, она находилась в частной коллекции США, пока ее не приобрели российские власти.

Икона «Спас Нерукотворный» — это каноническое изображение лика Иисуса Христа, который, по преданию, отпечатался на платке, которым вытер лицо Христос.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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