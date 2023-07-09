Украина заявила, что скоро получит противоминные корабли от Нидерландов

Украина скоро получит от Нидерландов противоминные корабли, сообщил министр обороны Алексей Резников. По его словам, два противоминных корабля также стоят под украинскими флагами в Великобритании.

«Два корабля противоминных стоят в Великобритании под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов»,— сказал господин Резников в эфире телеканала «Рада» (цитата по ТАСС).

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в марте сообщала, что ее страна отправит Украине два минных тральщика класса Alkmaar в 2025 году. Нидерланды планировали во второй половине 2023 года начать готовить украинских военных к управлению этими кораблями. В июле госпожа Олленгрен отмечала, что ее страна оказала Украине военную помощь на сумму €1,9 млрд, на 2023 год выделено €2,5 млрд на военную и гуманитарную помощь, ремонт и восстановление инфраструктуры, дипломатическую поддержку и на помощь в привлечении виновных, по мнению Запада, в военных преступлениях к ответственности.

О поддержке Украины со стороны союзников — в материале «Ъ» «Из НАТО слов не выкинешь».

Леонид Уварчев