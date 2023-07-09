Колесо обозрения «Солнце Москвы» вновь останавливалось

Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ краткосрочно останавливалось, сообщила пресс-служба аттракциона ТАСС. Утверждается, что это не связано с технической поломкой и колесо продолжит работать по графику. «Солнце Москвы» в начале июля останавливалось на 30 мин.

Источник ТАСС утверждает, что в колесе обозрения произошло замыкание. Для эвакуации посетителей запускался резервный генератор. Пресс-служба аттракциона не комментировала эту информацию.

«Солнце Москвы» — самое высокое в Европе колесо обозрение высотой 140 метров. Аттракцион был открыт в сентября 2022 года.

Леонид Уварчев