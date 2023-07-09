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Коммерсантъ FM
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Колесо обозрения «Солнце Москвы» вновь останавливалось

Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ краткосрочно останавливалось, сообщила пресс-служба аттракциона ТАСС. Утверждается, что это не связано с технической поломкой и колесо продолжит работать по графику. «Солнце Москвы» в начале июля останавливалось на 30 мин.

Источник ТАСС утверждает, что в колесе обозрения произошло замыкание. Для эвакуации посетителей запускался резервный генератор. Пресс-служба аттракциона не комментировала эту информацию.

«Солнце Москвы» — самое высокое в Европе колесо обозрение высотой 140 метров. Аттракцион был открыт в сентября 2022 года.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Самые высокие и необычные колеса обозрения

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Самое первое в мире колесо обозрения Ferris wheel было представлено на Всемирной выставке, посвященной 400-летнему юбилею открытия Америки Христофором Колумбом. Проект исполинской карусели был разработан инженером Джорджем Вашингтоном Гейлом Феррисом-младшим. Аттракцион создавался как американский ответ на Эйфелеву башню в Париже

Самое первое в мире колесо обозрения Ferris wheel было представлено на Всемирной выставке, посвященной 400-летнему юбилею открытия Америки Христофором Колумбом. Проект исполинской карусели был разработан инженером Джорджем Вашингтоном Гейлом Феррисом-младшим. Аттракцион создавался как американский ответ на Эйфелеву башню в Париже

Фото: Unknown author

Самое большое колесо обозрения в мире — Ain Dubai («Глаз Дубая») в ОАЭ. 250-метровый аттракцион расположен на искусственном острове Bluewaters Island. Открылся он для посетителей 21 октября 2021 года. На колесе одновременно могут находиться 1750 посетителей. Один его оборот продолжается 38 минут. Сейчас колесо не функционирует из-за инженерных и конструктивных дефектов и просчетов

Самое большое колесо обозрения в мире — Ain Dubai («Глаз Дубая») в ОАЭ. 250-метровый аттракцион расположен на искусственном острове Bluewaters Island. Открылся он для посетителей 21 октября 2021 года. На колесе одновременно могут находиться 1750 посетителей. Один его оборот продолжается 38 минут. Сейчас колесо не функционирует из-за инженерных и конструктивных дефектов и просчетов

Фото: Kamran Jebreili / AP

До Ain Dubai самым большим колесом обозрения в мире было High Roller в американском Лас-Вегасе (высота 167 м), которое открылось для посетителей 31 марта 2014 года

До Ain Dubai самым большим колесом обозрения в мире было High Roller в американском Лас-Вегасе (высота 167 м), которое открылось для посетителей 31 марта 2014 года

Фото: Las Vegas Sun / Steve Marcus / Reuters

Singapore Flyer в Сингапуре (165 м) было самым большим колесом обозрения в мире в 2007–2014 годах. Сейчас это третий по высоте подобный аттракцион. Каждая из 28 его капсул способна вместить 28 пассажиров. Полный оборот колеса занимает 28 минут

Singapore Flyer в Сингапуре (165 м) было самым большим колесом обозрения в мире в 2007–2014 годах. Сейчас это третий по высоте подобный аттракцион. Каждая из 28 его капсул способна вместить 28 пассажиров. Полный оборот колеса занимает 28 минут

Фото: Edgar Su / Reuters

«Звезда Наньчана» — четвертое по высоте колесо обозрения в мире (160 м), расположенное в одноименном городском округе в Китае. Оно было официально открыто для посетителей в мае 2006 года. Оборудовано 60 закрытыми кабинками, каждая из которых может вместить до восьми человек. Колесо никогда не останавливается, а его медленное вращение позволяет всем посетителям спокойно покинуть кабинку или сесть в нее. Полный оборот делает примерно за полчаса

«Звезда Наньчана» — четвертое по высоте колесо обозрения в мире (160 м), расположенное в одноименном городском округе в Китае. Оно было официально открыто для посетителей в мае 2006 года. Оборудовано 60 закрытыми кабинками, каждая из которых может вместить до восьми человек. Колесо никогда не останавливается, а его медленное вращение позволяет всем посетителям спокойно покинуть кабинку или сесть в нее. Полный оборот делает примерно за полчаса

Фото: Saganaga

Самое большое колесо в России — «Солнце Москвы» на ВДНХ, его высота — 140 м. Оно крупнейшее в Европе и пятое в мире по высоте. На аттракционе 30 закрытых кабинок вместительностью 15 человек с системой кондиционирования, отопления, видеонаблюдения, аудиогидом и тревожной кнопкой для связи с оператором, а также информационными экранами. Его открытие состоялось в день 875-летия Москвы — 10 сентября 2022 года

Самое большое колесо в России — «Солнце Москвы» на ВДНХ, его высота — 140 м. Оно крупнейшее в Европе и пятое в мире по высоте. На аттракционе 30 закрытых кабинок вместительностью 15 человек с системой кондиционирования, отопления, видеонаблюдения, аудиогидом и тревожной кнопкой для связи с оператором, а также информационными экранами. Его открытие состоялось в день 875-летия Москвы — 10 сентября 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

London Eye («Лондонский глаз») — в настоящее время шестое в мире по высоте и второе в Европе колесо обозрения (135 м). Аттракцион имеет 32 полностью закрытые и кондиционируемые кабинки-капсулы для пассажиров, сделанные в форме яйца. Каждая капсула символизирует собой один из 32 боро (районов) Лондона и может принять до 25 пассажиров

London Eye («Лондонский глаз») — в настоящее время шестое в мире по высоте и второе в Европе колесо обозрения (135 м). Аттракцион имеет 32 полностью закрытые и кондиционируемые кабинки-капсулы для пассажиров, сделанные в форме яйца. Каждая капсула символизирует собой один из 32 боро (районов) Лондона и может принять до 25 пассажиров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Парижское колесо обозрения — одно из самых больших мобильных колес обозрения. Его высота — 60 м. Не требует постоянного фундамента, так как стабильность обеспечивают балластные баки с водой объемом 40 тыс. л. Впервые это колесо было смонтировано в Париже в преддверии празднования миллениума

Парижское колесо обозрения — одно из самых больших мобильных колес обозрения. Его высота — 60 м. Не требует постоянного фундамента, так как стабильность обеспечивают балластные баки с водой объемом 40 тыс. л. Впервые это колесо было смонтировано в Париже в преддверии празднования миллениума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Колесо обозрения в городском парке украинского города Припять является одним из символов Чернобыльской зоны отчуждения. Аттракцион никогда не использовался, так как должен был открыться 1 мая 1986 года, то есть через пять дней после аварии

Колесо обозрения в городском парке украинского города Припять является одним из символов Чернобыльской зоны отчуждения. Аттракцион никогда не использовался, так как должен был открыться 1 мая 1986 года, то есть через пять дней после аварии

Фото: Коммерсантъ / Александр Ведерников  /  купить фото

Колесо обозрения в Ашхабаде является крупнейшим подобным аттракционом закрытого типа в мире (47,6 м)

Колесо обозрения в Ашхабаде является крупнейшим подобным аттракционом закрытого типа в мире (47,6 м)

Фото: Bayram A / Wikipedia

SkyView — это рельсовое колесо обозрения, которое находится в Стокгольме. Оно представляет собой два небольших вагончика, передвигающихся по рельсам, которые расположены на крыше

SkyView — это рельсовое колесо обозрения, которое находится в Стокгольме. Оно представляет собой два небольших вагончика, передвигающихся по рельсам, которые расположены на крыше

Фото: Bob Strong / Reuters

Tianjin Eye («Тяньцзиньский глаз») — колесо обозрения в китайском городе Тяньцзинь. Помимо выдающихся размеров (120 м) сооружение уникально местом своей постройки, так как это единственное колесо обозрения в мире, расположенное на мосту (мост Юнлэ через реку Хайхэ)

Tianjin Eye («Тяньцзиньский глаз») — колесо обозрения в китайском городе Тяньцзинь. Помимо выдающихся размеров (120 м) сооружение уникально местом своей постройки, так как это единственное колесо обозрения в мире, расположенное на мосту (мост Юнлэ через реку Хайхэ)

Фото: Roman Tsisyk

Самое старое действующее колесо обозрения — Венское — было торжественно открыто в 1897 году к 50-летию правления императора Франца Иосифа (мужа императрицы Елизаветы). Его высота — 65 м. Это самое старое колесо обозрения, которое до сих пор существует и при скорости 2,7 км/ч также самое медленное в мире

Самое старое действующее колесо обозрения — Венское — было торжественно открыто в 1897 году к 50-летию правления императора Франца Иосифа (мужа императрицы Елизаветы). Его высота — 65 м. Это самое старое колесо обозрения, которое до сих пор существует и при скорости 2,7 км/ч также самое медленное в мире

Фото: Andy Kerekes / AP

В парке Turda в Румынии на глубине 45 м находится подземное колесо обозрения. Катаясь на нем, гости с близкого расстояния любуются свисающими с потолка бывшей соляной шахты сталактитами

В парке Turda в Румынии на глубине 45 м находится подземное колесо обозрения. Катаясь на нем, гости с близкого расстояния любуются свисающими с потолка бывшей соляной шахты сталактитами

Фото: Clara Sanchiz

Колесо обозрения для автомобилей под названием Drive In Wheel появилось в 1999 году, когда голландский архитектор Йохн Кермелинг создал его для арт-выставки Panorama 2000, проходившей в нидерландском Утрехте. В августе 2004 года аттракцион был установлен в Торонто рядом с галереей современного искусства The Power Plant

Колесо обозрения для автомобилей под названием Drive In Wheel появилось в 1999 году, когда голландский архитектор Йохн Кермелинг создал его для арт-выставки Panorama 2000, проходившей в нидерландском Утрехте. В августе 2004 года аттракцион был установлен в Торонто рядом с галереей современного искусства The Power Plant

Фото: striatic / Flickr

Колесо обозрения, расположенное в парке развлечений на пирсе в американском городе Санта-Моника,— первое в мире, получающее энергию исключительно от солнечных панелей

Колесо обозрения, расположенное в парке развлечений на пирсе в американском городе Санта-Моника,— первое в мире, получающее энергию исключительно от солнечных панелей

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В сентябре 2012 года в грузинском городе Батуми открылся небоскреб Технологического университета, ставший самым высоким зданием Кавказа. И главным элементов этого высотного сооружения является колесо обозрения, встроенное в его тело на вершине здания

В сентябре 2012 года в грузинском городе Батуми открылся небоскреб Технологического университета, ставший самым высоким зданием Кавказа. И главным элементов этого высотного сооружения является колесо обозрения, встроенное в его тело на вершине здания

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

В Токио находится колесо обозрения Big-O, построенное без центральной оси. Вместо нее внутри проходят рельсы американских горок, разгоняющихся до скорости 130 км/ч. Аттракцион является самым большим в мире колесом обозрения (высота — 80 м) без центральной оси

В Токио находится колесо обозрения Big-O, построенное без центральной оси. Вместо нее внутри проходят рельсы американских горок, разгоняющихся до скорости 130 км/ч. Аттракцион является самым большим в мире колесом обозрения (высота — 80 м) без центральной оси

Фото: 663highland / Wikipedia

К 2027 году в столице Южной Кореи появится новый аттракцион «Кольцо Сеула». Он станет одним из самых высоких колес обозрения без спиц в мире. Его высота составит 180 метров, а конструкция будет основана на новой технологии, позволяющей кабинкам двигаться без использования спиц

К 2027 году в столице Южной Кореи появится новый аттракцион «Кольцо Сеула». Он станет одним из самых высоких колес обозрения без спиц в мире. Его высота составит 180 метров, а конструкция будет основана на новой технологии, позволяющей кабинкам двигаться без использования спиц

Фото: Seoul Metropolitan Government

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Самое первое в мире колесо обозрения Ferris wheel было представлено на Всемирной выставке, посвященной 400-летнему юбилею открытия Америки Христофором Колумбом. Проект исполинской карусели был разработан инженером Джорджем Вашингтоном Гейлом Феррисом-младшим. Аттракцион создавался как американский ответ на Эйфелеву башню в Париже

Фото: Unknown author

Самое большое колесо обозрения в мире — Ain Dubai («Глаз Дубая») в ОАЭ. 250-метровый аттракцион расположен на искусственном острове Bluewaters Island. Открылся он для посетителей 21 октября 2021 года. На колесе одновременно могут находиться 1750 посетителей. Один его оборот продолжается 38 минут. Сейчас колесо не функционирует из-за инженерных и конструктивных дефектов и просчетов

Фото: Kamran Jebreili / AP

До Ain Dubai самым большим колесом обозрения в мире было High Roller в американском Лас-Вегасе (высота 167 м), которое открылось для посетителей 31 марта 2014 года

Фото: Las Vegas Sun / Steve Marcus / Reuters

Singapore Flyer в Сингапуре (165 м) было самым большим колесом обозрения в мире в 2007–2014 годах. Сейчас это третий по высоте подобный аттракцион. Каждая из 28 его капсул способна вместить 28 пассажиров. Полный оборот колеса занимает 28 минут

Фото: Edgar Su / Reuters

«Звезда Наньчана» — четвертое по высоте колесо обозрения в мире (160 м), расположенное в одноименном городском округе в Китае. Оно было официально открыто для посетителей в мае 2006 года. Оборудовано 60 закрытыми кабинками, каждая из которых может вместить до восьми человек. Колесо никогда не останавливается, а его медленное вращение позволяет всем посетителям спокойно покинуть кабинку или сесть в нее. Полный оборот делает примерно за полчаса

Фото: Saganaga

Самое большое колесо в России — «Солнце Москвы» на ВДНХ, его высота — 140 м. Оно крупнейшее в Европе и пятое в мире по высоте. На аттракционе 30 закрытых кабинок вместительностью 15 человек с системой кондиционирования, отопления, видеонаблюдения, аудиогидом и тревожной кнопкой для связи с оператором, а также информационными экранами. Его открытие состоялось в день 875-летия Москвы — 10 сентября 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

London Eye («Лондонский глаз») — в настоящее время шестое в мире по высоте и второе в Европе колесо обозрения (135 м). Аттракцион имеет 32 полностью закрытые и кондиционируемые кабинки-капсулы для пассажиров, сделанные в форме яйца. Каждая капсула символизирует собой один из 32 боро (районов) Лондона и может принять до 25 пассажиров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Парижское колесо обозрения — одно из самых больших мобильных колес обозрения. Его высота — 60 м. Не требует постоянного фундамента, так как стабильность обеспечивают балластные баки с водой объемом 40 тыс. л. Впервые это колесо было смонтировано в Париже в преддверии празднования миллениума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Колесо обозрения в городском парке украинского города Припять является одним из символов Чернобыльской зоны отчуждения. Аттракцион никогда не использовался, так как должен был открыться 1 мая 1986 года, то есть через пять дней после аварии

Фото: Коммерсантъ / Александр Ведерников  /  купить фото

Колесо обозрения в Ашхабаде является крупнейшим подобным аттракционом закрытого типа в мире (47,6 м)

Фото: Bayram A / Wikipedia

SkyView — это рельсовое колесо обозрения, которое находится в Стокгольме. Оно представляет собой два небольших вагончика, передвигающихся по рельсам, которые расположены на крыше

Фото: Bob Strong / Reuters

Tianjin Eye («Тяньцзиньский глаз») — колесо обозрения в китайском городе Тяньцзинь. Помимо выдающихся размеров (120 м) сооружение уникально местом своей постройки, так как это единственное колесо обозрения в мире, расположенное на мосту (мост Юнлэ через реку Хайхэ)

Фото: Roman Tsisyk

Самое старое действующее колесо обозрения — Венское — было торжественно открыто в 1897 году к 50-летию правления императора Франца Иосифа (мужа императрицы Елизаветы). Его высота — 65 м. Это самое старое колесо обозрения, которое до сих пор существует и при скорости 2,7 км/ч также самое медленное в мире

Фото: Andy Kerekes / AP

В парке Turda в Румынии на глубине 45 м находится подземное колесо обозрения. Катаясь на нем, гости с близкого расстояния любуются свисающими с потолка бывшей соляной шахты сталактитами

Фото: Clara Sanchiz

Колесо обозрения для автомобилей под названием Drive In Wheel появилось в 1999 году, когда голландский архитектор Йохн Кермелинг создал его для арт-выставки Panorama 2000, проходившей в нидерландском Утрехте. В августе 2004 года аттракцион был установлен в Торонто рядом с галереей современного искусства The Power Plant

Фото: striatic / Flickr

Колесо обозрения, расположенное в парке развлечений на пирсе в американском городе Санта-Моника,— первое в мире, получающее энергию исключительно от солнечных панелей

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В сентябре 2012 года в грузинском городе Батуми открылся небоскреб Технологического университета, ставший самым высоким зданием Кавказа. И главным элементов этого высотного сооружения является колесо обозрения, встроенное в его тело на вершине здания

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

В Токио находится колесо обозрения Big-O, построенное без центральной оси. Вместо нее внутри проходят рельсы американских горок, разгоняющихся до скорости 130 км/ч. Аттракцион является самым большим в мире колесом обозрения (высота — 80 м) без центральной оси

Фото: 663highland / Wikipedia

К 2027 году в столице Южной Кореи появится новый аттракцион «Кольцо Сеула». Он станет одним из самых высоких колес обозрения без спиц в мире. Его высота составит 180 метров, а конструкция будет основана на новой технологии, позволяющей кабинкам двигаться без использования спиц

Фото: Seoul Metropolitan Government

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