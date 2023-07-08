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Коммерсантъ FM
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В Волгоградской области загорелся мебельный цех

В Волгоградской области загорелось производственное здание, пожар достиг площади 1 тыс. кв. м. В администрации региона уточнили, что горит мебельный цех. В МЧС РФ сообщили, что пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м.

«Тушению огня мешает ветер. На месте создан штаб. Работают пожарные расчеты. Угрозы распространения огня на другие строения нет»,— сообщили в мэрии.

К тушению пожара привлечены 48 человек и 18 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет. Мебельный цех расположен вблизи порта города.

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