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Grammy добавят интеллекта

Частично написанные ИИ треки могут номинировать на премию

Песни, созданные с использованием искусственного интеллекта, теперь претендуют на Grammy. Гендиректор американской Академии звукозаписи Харви Мейсон заявил Associated Press, что новые правила премии допускают включение таких треков в список номинантов. Но только если значительную их часть создал человек.

Фото: Julio Cortez, / AP

Фото: Julio Cortez, / AP

По прогнозам топ-менеджера, в этом году на Grammy может быть номинировано немало песен, частично написанных искусственным интеллектом. Правила вручения премии обновили в июне. Согласно им, получить номинацию может композиция, в создании 20% которой принимал участие человек. Вероятно, для таких треков появится отдельная награда, допускает главный редактор агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов:

«Искусственный интеллект используют все время. Система MIDI, которую изобрели в 1970-е и которую применяют музыканты в связи между инструментами, это практически тот же ИИ.

Нейросеть может создать 80 тыс. вариантов, например, мелодического оборота, но выбирать, какой из них запустить, все равно будет человек.

Это и происходит сейчас. Любые секвенсоры — это практически искусственный интеллект. Но образы могут создавать и воспринимать только люди. Это все для привлечения внимания, маркетинговый ход.

Я даже не сомневаюсь в том, что организаторы учредят отдельную номинацию для песен, написанных машиной, но это отчасти профанация. Просто чтобы показать, что они такие современные. Учитывая состояние, в котором находится музыкальная индустрия, было бы странно, если бы они не воспользовались возможностью лишний раз надуть щеки. Отрасль восстанавливается за счет стримингов, но это нельзя сравнить с тем, каким было потребление музыки и возвращение денег в индустрию в 1990-е».

Как будет работать механизм премодерации треков «Яндекс. Музыки» на основе ИИ

В апреле этого года в соцсетях набрала популярность песня Heart On My Sleeve с голосами двух исполнителей — Дрейка и The Weeknd. Сами музыканты в записи не участвовали. Трек был создан при помощи технологии клонирования голосов.

При этом за несколько дней до этого, по данным Financial Times, компания Universal Music требовала у стримингов Spotify и Apple Music закрыть доступ к своим коллекциям для компаний, связанных с искусственных интеллектом. Якобы чтобы не допустить обучения нейросетей на основе музыки, защищенной авторским правом.

Задействовать такие технологии крупные компании будут лишь в редких случаях, считает исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов: «И без искусственного интеллекта на стриминговых сервисах каждый день появляется более 120 тыс. треков. Таковы итоги первого квартала 2023 года. Порядка 20% композиций, размещенных в 2022-м, прослушали ноль раз. Тех, кто вкладывает деньги в качество записи, всего 4%.

Новый искусственный интеллект от Meta генерирует музыку по текстовому описанию

Люди на всех стриминговых площадках в первую очередь слушают профессионально собранную и сделанную музыку. Но пресловутые звуки дождя отбирают у звукозаписывающих компаний определенный потенциальный доход. Мне кажется, ИИ должен прежде всего волновать тех наших коллег, которые пишут никому не известную музыку.

Существует вид бизнеса — называется музыкальная библиотека. Это фоновые мелодии, которые вы слышите в лифте, ресторане и так далее. Их пишет конкретный композитор. Просто если вы используете песню группы ABBA, вам надо за это платить.

Я не уверен, что кому-то будет интересна новая музыка, созданная на базе искусственного интеллекта, который проанализировал все песни Уитни Хьюстон, Джорджа Майкла или кого-то еще.

Там будет проблема с текстом. Существует огромное количество музыки, где он неважен, но те артисты, вокруг которых все время крутится музыкальная индустрия, это артисты с текстами».

За несколько дней до того, как американская Академия звукозаписи обновила правила участия в премии Grammy, Пол Маккартни анонсировал выпуск «последней записи» группы The Beatles. Песня была создана с использованием искусственного интеллекта: технология извлекла голос Джона Леннона с записи на старой кассете и очистила его от шумов. Сможет ли композиция оказаться номинированной на ближайшую премию Grammy, в Академии звукозаписи не уточнили.

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Елизавета Скобцова

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