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Коммерсантъ FM
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«Страна.ua»: польские дипломаты попали в аварию в Тернопольской области Украины

В Тернопольской области на западе Украины кортеж польских дипломатов попал в аварию, один человек госпитализирован, остальные получили травмы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как сообщили изданию, авария произошла 7 июля в 9:00 на дороге Ковель—Черновцы.

«За рулем дипломатического автомобиля находился ассистент военного атташе Вуйцика Мячеслава Наленч Матвеем. Матвеем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем, в салоне которого находился водитель Олег Лищук»,— рассказали в правоохранительных органах.

Олег Лищук госпитализирован. Ассистент военного атташе, передает издание, отказался от прохождения теста на алкогольное или наркотическое освидетельствование.

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