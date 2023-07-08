Роспотребнадзор назвал причиной отравления уральских детей алкоголем не напитки, а интоксикацию

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело проверку после группового отравления детей алкоголем в Первоуральске. В частности, было проведено исследование алкогольной продукции, которую они пили. Причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм, резюмирует управление Роспотребнадзора.

«В пивном напитке "Доктор Дизель Манго и Красный апельсин" (изготовитель ООО "Объединенные пивоварни Хайнекен") обнаружен не заявленный в составе краситель»,— сообщает ведомство. Это единственное несоответствие по показателю качества.

С изготовителем напитка ведется разбирательство, все пострадавшие выписаны из больницы.

Информация об отравлении детей алкоголем в Первоуральске поступила в полицию от фельдшера скорой помощи вечером 6 июля. Они попали в больницу после распития алкоголя на берегу местного пруда. По предварительным данным, совершеннолетняя знакомая купила для них более 30 бутылок спиртного: пиво, водку, коньяк и ликер, а также одну пачку печенья. В отношении родителей пострадавших планируется возбудить административные дела по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание несовершеннолетних). Купившей спиртное грозит административное дело по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя).

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Детский перепой».

Мария Федотова