В Краснодаре после ливня остановилось движение трамваев

В Краснодаре из-за непогоды прекращено движение сразу нескольких троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В частности речь идет о троллейбусах, направляющихся по: ул. Северная — Янковского, ул. Северная — Ломоносова и ул. Октябрьская — ул. Советская к Постовой.

Из-за скопления воды на перекрестке улиц Садовая и Кузнечная также остановилось движение трамваев на пересечениях улиц: Коммунаров с Ленина, Северной, Карасунской и Гоголя, а также Дм. Дамба — Горького — Садовая, Железнодорожная — Гоголя и Садовая — Кузнечная.

Татьяна Ручкина

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