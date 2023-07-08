В Рыбинске возбудили уголовное дело о халатности ярославских чиновников

В Ярославской области по факту нарушения жилищных прав детей-сирот возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в областном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом на Алябьева

Фото: Аппарат уполномоченного по правам ребенка Ярославской области Дом на Алябьева

Фото: Аппарат уполномоченного по правам ребенка Ярославской области

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность» и касается условий проживания детей-сирот в доме на улице Алябьева в Рыбинске. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в доме до сих пор нет газа, промерзают стены зимой, плесень, есть проблемы с вентиляцией.

В СКР видят в этом вину должностных лиц департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, которые по версии следствия передали детям-сиротам эти помещения, нарушив права сирот по их обеспечению жильем надлежащего качества.

«Сотрудниками территориального подразделения СКР производится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление и фиксацию всех обстоятельств произошедшего»,— добавили в Следственном комитете.

Андрей Иванов