Следственный комитет ищет халатность в работе рыбинских чиновников

В Рыбинске Следственный комитет организовал проверку по информации о некачественном жилье, предоставленном детям-сиротам. Об этом сообщили в ведомстве.

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В следственном комитете намерены искать признаки халатности в действиях чиновников, не обеспечивавших условия проживания детей-сирот в жилом доме на улице Алябьевская в Рыбинске.

В следкоме ссылаются на информацию СМИ, сообщавших «о многочисленных дефектах при строительстве дома, вследствие которых в зимнее время года происходит промерзание стен и покрытие их плесенью, а окон - наледью».

Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин по итогам своей проверки сообщил, что жилье на улице Алябьевская, в котором с 2021 года проживают дети-сироты, не соответствует нормам.

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«В частности, квартиры не обеспечены природным газом, системы приточно-вытяжной вентиляции работают не надлежащим образом. На последнем этаже имеются протечки, на стенах плесень и промокания. В связи с отсутствием газа жильцы вынуждены готовить пищу на электрооборудовании, на что не рассчитана внутридомовая электрическая сеть и тариф на энергоснабжение»,— говорится в сообщении аппарата уполномоченного.

При этом господин Крупин отмечает, что прокуратура и суд по факту отсутствия газоснабжения вынесли процессуальное решение, но чиновники затягивают данный процесс. Теперь дело может ускорить проверка СКР. В следственном комитете уже заявили об изъятии документов в администрации Рыбинска и опросе жителей дома.

На этой неделе ярославских следователей призвал активизироваться председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Причем активность было предложено проявлять именно в оценке работы чиновников.

Алла Чижова