В Краснодаре из-за дождей приостановлено движение трамваев и троллейбусов

Движение четырех трамвайных маршрутов приостановлено в Краснодаре из-за скопления воды на проезжей части в связи с дождем. На некоторых участках остановлено движение троллейбусов.

«Из-за скопления воды на перекрестке улиц Садовая и Кузнечная стоит движение трамвайных маршрутов №1, 3, 20, 21. Планируйте альтернативные варианты движения!» — написано в Telegram-канале муниципального унитарного предприятия Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

С 8 июля в Краснодаре идет залповый дождь. Региональное ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение по непогоде. Уровень воды на проезжей части достигает порогов легковых автомобилей.

Ожидается, что дожди пройдут до 10 июля. В городе подготовили 24 единицы водооткачивающей техники и 13 мотопомп краснодарской Службы спасения. Все городские службы перевели в режим повышенной готовности.