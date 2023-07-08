Глава ЦРУ Бернс: Китай — единственная страна, способная изменить миропорядок

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что военная операция России на Украине является вызовом международному миропорядку, однако изменить его способен Китай. Об этом он заявил 1 июля на ежегодной лекции Фонда Дитчли в Оксфордшире, Великобритания, выдержку из выступления господина Бернса 7 июля приводит The Washington Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Агрессия России представляет собой серьезное испытание. Но Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и обладает для этого все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью»,— сравнивает господин Бернс угрозы со стороны Москвы и Пекина.

«Вопрос не в подъеме Китая как таковом, а в сопровождающих его действиях. Президент Си Цзиньпин вступает в свой третий срок с большей властью, чем любой китайский лидер со времен Мао. И вместо того, чтобы использовать эту силу для укрепления, оживления и обновления международной системы, которая способствовала трансформации Китая, Си стремится переписать ее»,— заявляет директор ЦРУ. Управление создало новые центры, ориентированные исключительно на Китай, сообщил он.

«Мы также стремились незаметно укрепить разведывательные каналы с Китаем»,— рассказывает Уильям Бернс. При этом вооруженный конфликт порождает недовольство внутри России, считает он, что создает уникальную возможность для ЦРУ. Он подчеркнул, что, несмотря на вызовы со стороны Москвы и Пекина, его ведомство продолжает отслеживать другие неотложные проблемы, возникающие в сегодняшнем мире.

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Мария Федотова