После проблем с онлайн-продажей абонементов воронежский ФК «Факел» пообещал снизить стоимость билетом на матчи Кубка

Воронежский ФК «Факел» после проблем, возникших сегодня при старте онлайн-продажи абонементов на новый сезон в Российской премьер-лиге, опубликовал обращение к болельщикам генерального директора клуба Романа Асхабадзе. Он пообещал провести внутреннюю проверку и снизить стоимость билетов на матчи Кубка страны по футболу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

«Мы в очередной раз столкнулись с проблемой сбоя в системе у нас и у наших партнеров по реализации абонементной программы в первые минуты и часы после начала продаж. С одной стороны, мы понимаем, что вам, уважаемые болельщики, это создает сложности, и вас не касается тот факт, что практически ни одна система и сервер не выдержат такой нагрузки. Мы проводили много консультаций со специалистами из разных компаний. Как у нас, и у них нет такой технической и финансовой возможности, это факт. С другой стороны, мы безмерно счастливы, что такой ажиотаж сохраняется вокруг команды, и количество желающих купить абонемент только растет, несмотря ни на что,- заявил господин Асхабадзе. - Тем не менее, мы приносим в сотый раз извинения за доставленные неудобства, система потихоньку начинает работать лучше. Хочу добавить, что мы проведем свое внутреннее разбирательство с участием нашего билетного партнера совместно с коммерческим блоком, с возможными оргвыводами. Также мною принято решение изменить стоимость билетов на все матчи Кубка России в сторону уменьшения до показателей прошлого года в связи с доставленными неудобствами».

На вчерашней пресс-конференции Роман Асхабадзе подтвердил, что «Факел» на 50% увеличил стоимость абонементов на первую часть нового сезона. По словам топ-менеджера, цены не увеличились давно, а сейчас клуб поднял ее на «совершенно достойный со всех точек зрения» процент. По его словам, всего в продажу должны поступить 10 тыс. абонементов, в клубе ожидают, что они будут раскуплены за пару дней.

Владимир Зоркий