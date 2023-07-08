Роспотребнадзор: причиной отравления детей в Первоуральске стал не алкоголь, а интоксикация от его попадания в организм

В Роспотребнадзоре провели комплекс мероприятий по установлению причин группового отравления детей алкоголем в Первоуральске. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления.

Напомним, в Первоуральске группа подростков с отравлением попала в больницу после распития алкоголя на берегу местного пруда. Совершеннолетняя знакомая купила для них более 30 бутылок спиртного: пиво, водку, коньяк и ликер, а также одну пачку печенья.

Проверка алкогольной продукции, которую употребляли подростки, показала удовлетворительные результаты по показателям безопасности. Выявлено одно несоответствие качества: в пивном напитке «Доктор Дизель Манго и Красный апельсин» обнаружен незаявленный в составе краситель. Ведется разбирательство с изготовителем — ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен».

«Таким образом причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм. На сегодняшний день все пострадавшие выписаны из больницы»,— сообщили в Роспотребнадзоре.

По факту случившегося проверку также проводят полиция и следователи. Родителям пострадавших грозит штраф за ненадлежащее воспитание детей, а подруге, купившей алкоголь,— штраф за вовлечение несовершеннолетних в его употребление.

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