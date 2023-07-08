После ночного обстрела Шебекина власти временно приостановят возвращение жителей и восстановление города

Правительство Белгородской области решило на два дня «объявить выходные» для строителей, восстанавливающих Шебекино, и приостановить возвращение жителей в город из пунктов временного размещения. Такое решение принято по итогам ночного обстрела населенного пункта из «Градов».

«Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться»,— сообщил Вячеслав Гладков.

При обстреле один из снарядов попал на территорию центрального рынка «с последующим возгоранием». Также загорелась овощная база и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы ликвидируют последствия.

На данный момент региональные власти, ведут масштабные работы по восстановлению Шебекина и Новой Таволжанки после интенсивных обстрелов ВСУ в конце мая и начале июня. По данным на 6 июля, в городе всего было повреждено 744 объекта, из них 184 — многоквартирные дома, 507 — индивидуальные, 53 — социальные объекты. Вчера работы велись на 130 объектах. В пригородном селе выявлены повреждения на 629 объектах, из них девять — МКД, 611 — ИЖС, девять — объекты социальной инфраструктуры. По состоянию на 7 июля работы ведутся на 64 объектах. Всего к проведению аварийно-восстановительных работ привлечены 32 строительные организации.

Олег Мухин