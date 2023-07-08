Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Украине из-за грозы остались без света 300 населенных пунктов

Более 300 населенных пунктов в десяти регионах Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщили в Минэнерго страны. Восстановительные работы все еще продолжаются.

«В результате прошедшего в стране масштабного грозового шторма зафиксировано повреждение линий электропередачи, обесточен 301 населенный пункт»,— говорится в Telegram-канале Минэнерго Украины.

Наиболее серьезные последствия непогоды зафиксированы в Кировоградской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях. Без электроснабжения также остаются потребители в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Украине районах ДНР.

Непогода вчера, 7 июля, также затронула Подмосковье: из-за грозы и сильного ливня в Московской области без электричества остались почти 70 населенных пунктов.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...