На Украине из-за грозы остались без света 300 населенных пунктов

Более 300 населенных пунктов в десяти регионах Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщили в Минэнерго страны. Восстановительные работы все еще продолжаются.

«В результате прошедшего в стране масштабного грозового шторма зафиксировано повреждение линий электропередачи, обесточен 301 населенный пункт»,— говорится в Telegram-канале Минэнерго Украины.

Наиболее серьезные последствия непогоды зафиксированы в Кировоградской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях. Без электроснабжения также остаются потребители в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Украине районах ДНР.

Непогода вчера, 7 июля, также затронула Подмосковье: из-за грозы и сильного ливня в Московской области без электричества остались почти 70 населенных пунктов.

Анастасия Ларина