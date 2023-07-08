МЧС: почти 70 населенных пунктов остались без электричества в Подмосковье из-за грозы

В Подмосковье 68 населенных пунктов трех городских округов остались без электроснабжения из-за ливня с грозой. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«Ведутся работы по восстановлению электроснабжения»,— сообщила пресс служба. В Коломне молния ударила в женщину. Ее увезли в больницу с ожогами ступней, женщина была в реанимации. Сейчас врачи разрешили ей пройти лечение дома.

В области упали 63 дерева в семи городских округах, повреждены 16 автомобилей. Были затоплены несколько улиц в центре Коломны. Последствия ликвидируют 98 человек и 36 единиц техники.

Анастасия Ларина