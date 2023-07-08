Эксперты определили самую дорогую квартиру на вторичном рынке в Петербурге

В июле 2023 года на вторичном рынке Санкт-Петербурга выставили на продажу 41 квартиру с ценой за один квадратный метр, превышающей 1 млн руб.

Как сообщает пресс-служба Skolkovo Realty, самым дорогим квадратным метром в городе обладает 3-комнатная квартира общей площадью 331 кв. м. Здесь стоимость «квадрата» достигает 3,6 млн руб. При этом общая стоимость объекта составляет 1,2 млрд руб.

Второй по стоимости стала 4-комнатная квартира, где цена за квадратный метр — 1,7 млн руб., а общая стоимость — 465 млн руб.

Замкнули тройку лидеров 2-комнатные апартаменты в Петроградском районе стоимостью 174 млн руб. (цена за кв. метр — 1,6 млн руб.)

По словам экспертов, проведенный анализ показывает, что вторичный рынок недвижимости в Петербурге в целом продолжает активно развиваться, предлагая покупателям широкий выбор объектов различных ценовых категорий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург оказался третьим городом в РФ по дороговизне аренды квартир.

Наталья Ширнина

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