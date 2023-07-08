В результате взрыва на мексиканской нефтяной платформе погибли два человека

Два человека погибли, один числится пропавшим без вести после взрыва на нефтегазовой платформе Nohoch-A на шельфе Кампече в Мексиканском заливе. Количество пострадавших достигло восьми человек, сообщила в Twitter пресс-служба мексиканской государственной компании Pemex, которой принадлежит платформа.

«Пять человек пострадали, к сожалению, двое погибли, а один до сих пор числится пропавшим без вести, и они получат полную поддержку от Pemex»,— говорится в заявлении госкомпании. Уточняется, что речь идет о сотрудниках частной компании, работавшей на платформе.

В результате взрыва также пострадали три работника Pemex, двое из них уже находятся дома, а одного переведут в больницу в Мехико, он получил ожоги 35% тела, сообщает компания.

Гендиректор Pemex Октавио Ромеро сообщил в Twitter, что авария на платформе существенно повлияет на объемы добычи газа компании, потому что пострадавший объект играет важную роль для Pemex.

Вчера, 7 июля, мексиканские СМИ сообщили о взрыве на одной из секций платформы Pemex в Мексиканском заливе. Позднее огонь от взрыва распространился на вторую секцию платформы, была проведена экстренная эвакуация сотрудников.

Эрдни Кагалтынов