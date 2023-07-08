Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В результате взрыва на мексиканской нефтяной платформе погибли два человека

Два человека погибли, один числится пропавшим без вести после взрыва на нефтегазовой платформе Nohoch-A на шельфе Кампече в Мексиканском заливе. Количество пострадавших достигло восьми человек, сообщила в Twitter пресс-служба мексиканской государственной компании Pemex, которой принадлежит платформа.

«Пять человек пострадали, к сожалению, двое погибли, а один до сих пор числится пропавшим без вести, и они получат полную поддержку от Pemex»,— говорится в заявлении госкомпании. Уточняется, что речь идет о сотрудниках частной компании, работавшей на платформе.

В результате взрыва также пострадали три работника Pemex, двое из них уже находятся дома, а одного переведут в больницу в Мехико, он получил ожоги 35% тела, сообщает компания.

Гендиректор Pemex Октавио Ромеро сообщил в Twitter, что авария на платформе существенно повлияет на объемы добычи газа компании, потому что пострадавший объект играет важную роль для Pemex.

Вчера, 7 июля, мексиканские СМИ сообщили о взрыве на одной из секций платформы Pemex в Мексиканском заливе. Позднее огонь от взрыва распространился на вторую секцию платформы, была проведена экстренная эвакуация сотрудников.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...